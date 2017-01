La Argentina, fuera del podio de países que exportan a Estados Unidos

El primer día de trabajo del presidente Donald Trump dejó tras de sí una serie de medidas que alertan a los países de la región sobre el camino que se podría seguir. La primera de ellas fue la salida de Estados Unidos de la Alianza del Transpacífico y, también, la suspensión del acuerdo de importación de limones argentinos por 60 días.

En la región, el país con mayores vínculos comerciales con Estados Unidos es México. Estados Unidos exportó, en 2015, por US$ 236.377 millones e importó por US$ 297.500 millones. Mientras tanto, el segundo actor comercial más importante es Brasil, desde donde Estados Unido importó US$ 28.453 millones y a donde exportó US$ 31.666 millones.

Los datos, provistos por la consultora ABECEB, demuestran que la Argentina ni siquiera estar en el tercer lugar. Chile y Colombia ocupan el tercer y cuarto puesto.

Mirá el cuadro completo: