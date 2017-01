El impacto del riesgo político en tu portafolio

En un mundo dinámico y cambiante, un inesperado riesgo se suma a la lista a considerar al momento de hacer una inversión Te cuento en detalles de qué se trata con ejemplos claros y concretos.

Quien diga que una inversión bursátil es libre de riesgo, está faltando a la verdad. Invertir en acciones o bonos a través de la Bolsa es riesgoso, pero también los retornos esperados son mucho más interesantes que los instrumentos tradicionales que son más seguros como un depósito a plazo fijo.

Cuando hablamos de riesgo, el principal que se nos viene a la mente es el de perder parte del capital que invertimos. Ése es el real peligro de cualquier inversión bursátil. Si la operación no funciona tal cual lo anticipamos inicialmente, estamos ante un problema para nuestros ahorros.

Pero, ¿qué es lo que realmente puede fallar?

En inversiones identificamos tres tipos de riesgos:

Los anteriores son los riesgos más tradicionales a los que se suelen asociar las inversiones bursátiles. Pero no son los únicos. En particular, creo hay uno que se suele subestimar muchas veces y no es un dato menor.

Estoy hablando del riesgo político.

En las economías emergentes, con políticas económicas que fluctúan de un extremo a otro según los políticos de turno, este riesgo es mucho más visible.

En Argentina, fiel representante de los movimientos pendulares de los emergentes existen innumerable cantidad de ejemplos:

Y así sucesivamente.

En economías emergentes, el riesgo político es uno de los que no podemos soslayar al momento de decidir inversiones bursátiles.

Sin embargo, un aspecto bien propio del mundo subdesarrollado ahora se está haciendo presente en los países de mayor grado de desarrollo. Un claro ejemplo es lo que estamos atravesando en estos días con el fenómeno Donald Trump en Estados Unidos.

Podemos llamarlo populismo, demagogia o ponerle cualquier otro nombre propio, pero lo cierto es el que riesgo político es uno a considerar, a partir de ahora, al momento de invertir en empresas estadounidenses.

En la última semana, Donald Trump atacó abiertamente a dos empresas que tienen contratos vigentes con el Estado por aplicar sobrecostos en diversos presupuestos. Las compañías acusadas de “estafas” a las arcas públicas fueron Boeing (BA) y Lockheed Martin (LMT), siendo la cuenta de Twitter del presidente el canal utilizado para denunciarlas públicamente.



Boeing is building a brand new 747 Air Force One for future presidents, but costs are out of control, more than $4 billion. Cancel order!