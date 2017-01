La Salamandra, la pyme de González Fraga que terminó en la quiebra con Cristóbal López

El dulce de leche, tradicional comida de los argentinos, unió a la distancia a Javier González Fraga, flamante presidente del Banco Nación, con Cristóbal López, empresario de diferentes sectores.

Todo comenzó en 1991, cuando González Fraga fundo La Salamandra, una pyme dedicada a la producción de dulce de leche. Si bien en el mercado había otras marcas dedicadas al famoso alimento, La Salamandra apuntó a un producto premium y de exportación, por lo que con los años fue comercializado a más de 25 países. Otro de los emblemas de la empresa era la muzzarella de búfala.

"La fundé en 1991 y durante los diez años de mi gestión fue una etapa de crecimiento con deuda", dijo González Fraga en una nota con Apertura.com, años atrás, cuando La Salamandra, después de años de dificultades económicas, llegaba a su cierre.

En 2001, Cristina Miguens ingresa a la firma con un capital de US$ 2 millones. "Había que capitalizarla y yo no tenía los recursos", supo explicar el economista. "Luego, la asociación 50-50 complicó el manejo y al año se la vendí totalmente a Miguens. Era una empresa de un tamaño complicado, focalizada en un producto premium con quesos, helados y una logística complicada", completó.

En 2012, La Salamandra se encontró con un nuevo dueño. La planta -ubicada en el kilómetro 12,5 de la ruta 192, en la localidad de Torres, en el partido bonaerense de Luján (a 90 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires)- fue vendida por US$ 7,5 millones a Cristóbal López. Y el nuevo dueño le inyectó $ 60 millones. El objetivo: convertirla en el buque insignia de su cartera de productos alimenticios, todo bajo el paraguas de Grupo Indalo. "Es una empresa que perdía entre $ 1 y 2 millones por mes", analizó en aquél momento González Fraga.

Sin embargo, era un barco difícil de timonear. "El caso de La Salamandra no es aislado", dijo el economista cuando la quiebra fue una realidad. González Fraga ya no era parte del negocio pero recordaba las dificultades de pilotearlo con éxito. "Todos pagamos los impuestos pero la presión tributaria es insoportable, a lo que se suma el atraso cambiario que genera que una empresa que exporta no gane, y también la actitud hostil del sindicato que no permiten que la gente que hace una tarea se dedique a otra", se quejó en ese momento.

González Fraga se encargó de mantenerse alejado de Cristóbal López. En ese sentido, incluso el economista reconoció que el tambo que tenía -y cuyo campos eran aledaños a los terrenos de López- lo cerró "cuando dejé de venderle leche de búfala a Cristóbal López". ¿Por qué lo hizo? "Fue una decisión a piacere porque no conocía a los nuevos dueños”, justificó González Fraga.