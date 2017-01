La cocina del blanqueo: cuánto cobraron los contadores y a qué se tuvieron que enfrentar

El Gobierno festeja los primeros resultados del blanqueo, que superó el monto esperado y alcanzó los US$ 90.000 millones. Y con las calculadoras alzadas reciben 2017 los estudios contables, que para fines de marzo habrán embolsado un piso de US$ 250 millones (unos $ 4000 millones) por su trabajo como asesores de aquellos que finalmente hayan limpiado sus billetes no declarados, según los cálculos de los propios contadores en función de los porcentajes de honorarios cobrados.

Los socios de las principales firmas del país están agotados, y no solo de sacar cuentas y andar por vericuetos fiscales. También lo están de escuchar a sus clientes, quienes, desconfiados, no hablan con un junior de una Big Four de sus inmuebles ocultos de la AFIP o de montos desconocidos hasta por sus familias. En contraparte, los partners cobraron y cobran hasta el 0,5 por ciento del monto a blanquear como retribución por el tiempo dedicado, luego de que muchos clientes rechazaran pagar el 1 por ciento del total.

Otros deciden cobrar por horas, casi siempre con un fee de base. Pero llegan a costar hasta $ 5000. Ese monto lo multiplican, en la mayoría de los casos, por 24 horas, el promedio de las que tardan en resolver un blanqueo sencillo –de pocos millones de dólares, sin una extensa planificación posterior. En otros casos, las firmas tuvieron que resolver rompecabezas de hasta 50 estructuras en el exterior, armado que requirió cerca de 100 horas hombre; en total, unos $ 100.000. “Cuanto más chico el volumen, más alto el porcentaje”, explica el director de una firma, tras detallar que se llegó a cobrar hasta el 2 por ciento del monto a blanquear, si éste era pequeño. Además, el trabajo requirió chequeo tras chequeo. “Una vez que se aprieta ‘Enter’ en la página de la AFIP, ya está. Hubo segundas revisiones y chequeos adicionales”, dice el consultado a APERTURA en su número de enero.

Cualquiera haya sido la dinámica utilizada, el sinceramiento fiscal le dio un estímulo extra a un año que los estudios contables definen, en general, como de transición. “El 2016 fue de muchos cambios. Y cambios para bien, positivos”, contrapone Santiago Mignone, socio a cargo de PwC, firma líder en la Argentina, que sintió un crecimiento de 5 por ciento real en su facturación. Aunque los últimos meses no fueron más que eso: “Se trató de un buen año en el business as usual, en el que crecimos conforme a la inflación”. Al caracterizar el blanqueo, destaca que “fue muy bueno, a pesar de la discusión impositiva”.

En Deloitte hablan de asombro. “Nos sorprendió la primera parte del blanqueo. Y la segunda va a ser muy importante”, dice Miguel Maxwell –CEO de Deloitte LATCO y presidente de Deloitte Argentina, Paraguay y Bolivia–, quien estima que la compañía aumento su facturación real 7 por ciento en 2016 y aguarda para este año un 15 por ciento de crecimiento. Y agrega: “Tuvimos muchísimas consultas por el sinceramiento”. Los números en asesoría financiera lo confirman: el segmento aumentó 87 por ciento el año último, y para 2017 esperan que el alza llegue al 20 por ciento.

Tras tantos encuentros con potenciales clientes, los contadores sacaron números: de cada 100 reuniones, el 30 por ciento se convertía en un acuerdo de trabajo. Y, rápidos de reflejos, no tardaron en monetizar las 70 restantes: en muchos casos, comenzaron a cobrar por las consultas, que requieren, en promedio, dos horas de socios (que pueden ascender a $ 3500 cada una). Y, también, la avidez por información llevó a los estudios a explotar otro inesperado negocio: los desayunos, que primero fueron realizados en Capital Federal y luego derivaron en tours por las provincias, donde los socios del área Impuestos de las firmas disfrutaban la atención de los comensales. En Buenos Aires, algunos de los auditorios de los hoteles top fueron llenados hasta cuatro veces por día. Los bancos pagaron muchas de esas entradas para que sus gerentes y directores estuvieran al día con los vericuetos del blanqueo.

Más allá del sinceramiento fiscal

Hubo vida en las Big Four fuera de la exteriorización de activos. El negocio, en general, no cambió mucho, cuentan. La Auditoría aún representa más del 40 por ciento en los ingresos de cada una de las cuatro compañías más grandes. “Es la base, la que te permite tener gente, conocimiento de los sectores; tiene masa crítica”, considera Eduardo Coduri, socio Director de EY en la Argentina, firma que obtiene el 45 por ciento de su facturación de esa práctica. El ejecutivo, además, relativiza la importancia del blanqueo en sus números: “Ahí no está volumen; está en otro lado”. El segmento de Auditoría, detalla, crecerá, pero a tasas más bajas que la de los otros servicios. “Pero un punto porcentual de una masa grande es mucho más que 3 puntos porcentuales de una masa pequeña”, grafica.

El blanqueo, por su parte, tendrá sus efectos en el caudal de fusiones y adquisiciones. “Si antes se encontraba una empresa que no podía ser comprada porque tenía un problema fiscal importante, la moratoria le dio la posibilidad de resolver esos inconvenientes”, explica Coduri. El proceso es, en gran parte de los casos, el siguiente: el comprador acepta pagar por una empresa, pero ésta debe presentarse en la moratoria; y, luego, se descuenta el pasivo de la moratoria en el precio final. “Con eso se facilita resolver algunos temas que pueden ser deal breakers”, agrega.

Detrás del mundo Big Four, existen firmas que pelean por tomar parte del mercado argentino. Algunas, con escala internacional (pertenecen a redes globales). Otras, sólo locales. Todas buscan capturar compañías de escala media, nicho, últimamente, atacado por las grandes. También, exploran el Interior con corresponsalías y oficinas propias. Y dicen haber recibido con más trabajo la llegada del blanqueo.

En 2016, BDO vio crecer su negocio 13 por ciento –con inflación discriminada– y el área de impuestos, dicen en la firma, se impulsó un 19 por ciento, aumento apalancado por el blanqueo de capitales. “Hubo mucha gente trabajando mucho tiempo. Y el grueso son horas de socios. Estuvimos muy activos, tanto en la difusión como en el nivel de trabajo”, explica Sergio Crivelli, socio Director de la firma, que, según proyecta el ejecutivo, crecerá 15 por ciento este año. El fee horario de un socio, en firmas del segundo escalón, ronda los $ 3000, contra los $ 800 que promedia la hora de un profesional de mandos medios, indican fuentes del mercado.

Agenda apretada tuvo –y tiene– César Litvin, socio CEO del estudio Lisicki, Litvin & Asociados. Tributarista, trabajó cerca del Gobierno en la confección del blanqueo. “Se sumaron muchos clientes para el sinceramiento fiscal”, dice. Informa que el área de impuestos de su firma, en 2016, creció 33 por ciento, en términos reales, y aguarda un incremento de 25 por ciento para este año en ese segmento. Litvin explica que su trabajo en el tema, que lo llevó a incorporar a 20 profesionales para su equipo de Tax, va más allá de entender qué cantidad de dinero tiene el cliente. “El post blanqueo requiere un plan fiscal inteligente”, indica. A nivel total, en horas trabajadas, registró 136.000 en 2015 y casi 148.000 durante el año pasado.

El original de esta nota fue publicado en el númeo 277 de la revista Apertura.

A Andrés Engler