El dueño de Lucky Strike compra al fabricante de Camel por U$S 49 mil millones

British American Tobacco (BAT) acordó la adquisición de su rival estadounidense Reynolds American Inc. por U$S 49.400 millones, lo que creará la mayor compañía de tabaco del mundo abierta en bolsa, tras mejorar una oferta anterior en más de U$S 2.000 millones.

BAT, que ya poseía el 42 por ciento de Reynolds, pagará U$S 29,44 en efectivo y 0,5260 acciones de BAT por cada título de Reynolds, informó, una prima de un 26 por ciento sobre el precio del papel el 20 de octubre, el día antes de que su primera oferta fuera hecha pública.

El fabricante de los cigarrillos Camel y Newport rechazó la oferta inicial un mes más tarde, dijeron las fuentes, pero ambas partes continuaron las negociaciones.

El acuerdo marcará el regreso de BAT al mercado lucrativo y altamente regulado de Estados Unidos luego de una ausencia de 12 años, por lo que será el único gigante del tabaco con una presencia de liderazgo en el mercado estadounidense e internacional.

El presidente ejecutivo de BAT, Nicandro Durante, dijo que juntar a ambas compañías crearía a un líder del mercado con marcas que incluirán a Newport, Lucky Strike, Camel y Pall Mall. "Creará un negocio más fuerte de tabaco global y productos de la próxima generación con acceso directo a nuestros productos en los mercados más atractivos del mundo", declaró el martes.

A las 1214 GMT, las acciones de BAT subían un 1,21 por ciento, a 47,05 libras. Centerview Partners, Deutsche Bank y UBS asesoraron a BAT en el acuerdo, mientras que Lazard, JP Morgan y Jones Day trabajaron con Reynolds American.