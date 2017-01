La historia de los espías rusos infiltrados en Wall Street

Evgeny Buryakov se levantó con una tormenta de nieve. En la mañana del 26 de enero de 2015, su modesta casa de ladrillos en el Bronx recibía los primeros de lo que serían casi 30 centímetros de nieve y Buryakov, de 39 años, segundo ejecutivo en la sucursal de New York de un banco ruso, decidió faltar al trabajo y dar la vuelta manzana a una tienda a comprar provisiones para su familia. Cuando cerró la puerta, no sabía que nunca volvería a entrar.



Desde su llegada a New York, en agosto de 2010, los Buryakov parecían cualquier otra familia de inmigrantes en el ardiente barrio Riverdale, del Bronx. De altura y contextura promedio, la única característica curiosa de Evgeny podría haber sido su gusto casi obsesivo por McDonald’s. Cuando el clima era agradable, sus dos hijos jugaban en el arenero de atrás, cerca de la línea donde su madre, Marina, colgaba la ropa limpia. Mientras Evgeny iba al piso 29 de un edificio de Manhattan, ella enviaba a los chicos a una escuela parroquial. Las dos monjas que vivían al lado cuidaban al loro de la familia cuando se iban de vacaciones a esquiar.



Pero Evgeny tenía una vida paralela. Su verdadero empleador no era un banco, sino la agencia de inteligencia SVR, de Rusia. Durante una década, trabajó bajo una “coartada no oficial” (NOC, en jerga espía) y, ahora, en Wall Street, su tarea era extraer secretos corporativos y financieros e informarlos a Moscú. Sus dos responsables –también, encubiertos– estaban intentando reclutar fuentes involuntarias en firmas de consultoría y otros negocios para relaciones de largo plazo.



Berlín fue, alguna vez, la capital de espionaje del mundo. Desde el final de la Guerra Fría, New York, seguramente, recibió más actividad de inteligencia que cualquier otra ciudad. Las varias misiones permanentes y delegaciones de visitas en las Naciones Unidas proveyeron con coartadas a docenas de agencias para operar. Wall Street ofreció más pretextos para minar información, con su remolino de fiestas, eventos y conferencias de inversores.



La historia de espionaje de 2016, sin duda, fue el exitoso esfuerzo de Rusia para influenciar la elección presidencial a través del hackeo, penetrando los servidores del Comité Demócrata Nacional y la cuenta de mail de John Podesta, el presidente de Campaña de Hillary Clinton. La estrategia marca una evolución para Rusia, que, históricamente, valoró a los llamados “humint” (inteligencia humana) por sobre “sigint” (señales de inteligencia). Es algo que nació de la necesidad, ya que, a Rusia, le costó, en los últimos años, instalar espías en terreno estadounidense. El asunto Buryakov ilustra el punto. Cuando la elección estadounidense iba hacia su asombrosa conclusión, el espía era sentenciado a prisión.

Maria Ricci pasó su carrera en el FBI persiguiendo espías rusos en toda la Costa Este. Luego de obtener un título en Literatura en Columbia y trabajar como abogada en un estudio, se unió al buró hace 15 años, asignada a un escuadrón de contrainteligencia. Su primer trabajo fue conocido internamente como “Operación Historias de Fantasmas”: Ricci y otros agentes trabajaron durante casi una década para rastrear una banda de rusos ilegales en todo el país, en lo que se convirtió en el mayor caso de espionaje en la historia del FBI. Su investigación terminó en 2010 con el arresto de 10 personas que trabajaban para el SVR. El caso inspiró a la serie “The americans”, sobre dos espías rusos “dormidos” que viven encubiertos en Washington en los ’80.

Los topos



Cuando los diplomáticos extranjeros llegan por primera vez a los Estados Unidos, el FBI analiza sus perfiles para identificar potenciales topos infiltrados. Las alarmas saltaron en noviembre de 2010 con la llegada de Igor Sporyshev, en teoría, un representante comercial de la Federación Rusa. Una bandera roja fue que su padre, Mikhail, había sido funcionario de la KGB y un gran general en su agencia sucesora, el Servicio de Seguridad Federal (FSB).

En 2011, Sporyshev fue a una conferencia de energía en New York... al igual que hizo un agente del FBI que se hizo pasar por analista de Wall Street. El ruso se presentó, hablaron amigablemente, intercambiaron tarjetas y, luego, siguieron en contacto. “Los rusos son increíblemente buenos en lo que hacen”, explica Ricci. “Son recelosos de todos los anglo-parlantes. Para que sea más fácil obtener su confianza, es mejor que ellos se acerquen primero”.



En conversaciones posteriores, Sporyshev presionó al supuesto analista para obtener información sobre la industria energética, como las proyecciones financieras de la empresa y documentos de estrategia. La información no era secreta o especialmente sensible. No le dio a Sporyshev la ventaja que podía usar para cometer uso de información privilegiada. En cambio, pedir información de este tipo reflejaba un acercamiento ruso a la inteligencia que sobrevivió después de la Guerra Fría.



Viniendo de una sociedad tradicionalmente cerrada, en la que los medios operan como extensión del Estado, los agentes rusos tienden a priorizar el reclutamiento humano y, generalmente, descuentan la enorme cantidad de noticias “open source” y la información que fluye de forma rutinaria de los Estados Unidos en informes de gobierno, noticias independientes y análisis de think tanks. “Las conversaciones en susurros siempre parecen más sexies”, dice Ricci. Y las relaciones que comienzan de forma inocua, con empleados junior o de niveles medios, pueden cultivarse años, hasta que el objetivo es senior y ya no es sensible a compartir información con alguien que piensa que es un viejo amigo.



El agente encubierto del FBI le siguió el juego a Sporyshev, dándole informes corporativos supuestamente confidenciales dentro de carpetas que habían sido pinchadas con aparatos de grabación activados por voz. Le dijo a Sporyshev que llamaría la atención si los documentos desaparecían mucho tiempo, así que debía devolverlos rápido.



Cuando la primera de las carpetas comenzó a volar de vuelta al FBI, los técnicos bajaron el audio. “Tenemos ‘cuota’”, le informaron a Ricci, usando el término para la información que valía la pena. Cuando los lingüistas comenzaron a traducir del ruso, quedó claro que la trampa había funcionado, incluso, mejor que lo que el FBI había imaginado. En una grave violación de protocolo, Sporyshev había llevado los micrófonos a una oficina segura de la SVR, la rezidentura, dentro de la oficina de Rusia en la ONU, un área que se supone libre de cualquier aparato de escucha electrónico. “Nada que alguien le diera a él en los Estados Unidos debería haber sido llevado dentro del SCIF”, explica Ricci.



Durante varios meses, a medida que una carpeta detrás de otra circulaban por las manos de Sporyshev, el FBI recolectó cientos de conversaciones, muchas, cómicamente mundanas. Sporyshev pasó horas charlando con un colega, Victor Podobnyy, un joven de veintipico que también trabajaba bajo identidad diplomática falsa como agregado de la misión rusa de la ONU. Ambos pertenecían al Directorate ER de SVR, una rama que lidiaba con temas económicos, como comercio y manufactura.



En general, solían quejarse de la falta de drama en sus vidas. Sabía que no podía esperar acción como “en las películas de James Bond”, dijo Podobnyy, en abril de 2013. Pero el trabajo se suponía que sería más estimulante que escribir en su escritorio. “Por supuesto, no sabría volar helicópteros. Pero, por lo menos, pretender ser otra persona”, añadió. Sporyshev lo entendía. “También pensé que, al menos, iría al extranjero con un pasaporte diferente”, dijo y, luego, se quejó sobre la parsimonia del sistema de devolución de gastos de la agencia.



Entre las horas de quejas constantes, sobresalió algo: una oblicua referencia a un NOC escondido en Wall Street. Los agentes del FBI unieron que Sporyshev y Podobnny habían hablado sobre Buryakov. El analista financiero había aparecido antes en el radar del FBI. Pero la agencia, todavía, no lo había marcado como espía.

Hijo de un ingeniero de la construcción estatal, Buryakov creció en el remoto pueblo del Sur de Rusia de Kushchyovskaya, donde conoció a Marina en 1994, cuando ella, todavía, estaba en el colegio; se casaron en 1999. Inteligente e inquisidor, Buryakov tenía el don de aprender lenguas extranjeras. Trabajó en Moscú como inspector de impuestos. Luego, se unió al Vnesheconombank, o VEB, el banco de desarrollo del Gobierno ruso.



En algún momento, Buryakov se unió a la agencia de inteligencia SVR. Después de un paso de cinco años con el VED en Sudáfrica, llegó a los Estados Unidos apenas semanas después de que el FBI armara la Operación Historias de Fantasmas. Fue el primero de la siguiente ola de funcionarios rusos de inteligencia.



Buryakov, su mujer e hijos, Pavel y Polina, alquilaron una casa de dos pisos por US$ 3000 mensuales en Riverdale. Ese barrio del Bronx es muy conocido para la contrainteligencia de los Estados Unidos. A unas pocas cuadras, hay un edificio color crema de 20 pisos construido para el staff de la ONU de Rusia. El complejo, conocido como la “Casa Blanca”, había convertido tiempo atrás al área como la preferida para diplomáticos e inmigrantes de Europa del Este. Sporyshev vivía justo a la vuelta.

De día, Buryakov hacía la vida ordinaria de un analista de Wall Street: leía y redactaba informes; iba a reuniones, conferencias y fiestas; construía conexiones en LinkedIn. Su empleador, VEB, ocupaba un nicho útil en la red bancaria global. Su naturaleza público-privada le permitía a Buryakov moverse libremente en los círculos gubernamentales, corporativos y de ONG, sin que nadie sospechara que hablaba con un agente de inteligencia.



Buryakov se involucró con un acuerdo aeroespacial multimillonario cuando Bombardier, de Canadá, intentó aliarse con Rostek, el fabricante de defensa estatal ruso. Usando su trabajo como pantalla, viajó a Canadá dos veces, en 2012 y 2013, para participar en reuniones y conferencias sobre el deal. Luego, después de investigar la resistencia de los sindicatos canadienses a la fabricación en el exterior, escribió una propuesta “de medidas activas para el directorio” de SVR, al que Sporyshev describió como que iba “hacia presionar a los sindicatos y asegurarse de la empresa una solución beneficiosa para nosotros”. No era algo digno de 007. Pero ayudó a la industria rusa a conseguir un contrato lucrativo (el acuerdo quedó en pausa luego de que Rusia anexó Crimea, en 2014).



Mientras Buryakov hacía esas tareas, el FBI le construyó una emboscada. Los agentes realizaron múltiples búsquedas ocultas de su oficina en VEB. En diciembre de 2013, Gregory Monaghan, el agente principal del caso, se presentó en la oficina del dueño de la propiedad que alquilaba Buryakov para pedirle acceso. El propietario aceptó y, mientras los Buryakov estaban de viaje, el FBI entró y conectó audio y video. En los siguientes meses, vigiló más de cuatro docenas de reuniones entre Buryakov y sus responsables.



Dentro de la misión de la ONU de Rusia, Sporyshev y Buryakov también fueron grabados tratando de reclutar fuerzas en todo Wall Street. Las agencias de inteligencia rusas demostraron extrema paciencia para planes que dan resultado en muchos años.



Como escucharon los micrófonos del FBI, Podobnyy le informó a Sporyshev que le había dicho a una reciente graduada universitaria, que “necesitaba respuestas a algunas preguntas, respuestas que no pude encontrar en fuentes abiertas; por eso, estoy interesado en encontrar información de publicaciones pagas y opiniones de personas independientes que discuten sobre estos temas entre ellos detrás de puertas cerradas”. La mujer, dijo Podobnyy, respondió de forma favorable. También, se acercó a un consultor financiero que conoció en un simposio de energía. El consultor solía viajar a Moscú y estaba muy interesado en Gazprom. “Es obvio que quiere ganar mucho dinero”, le dijo Podobnyy a Sporyshev. “Por ahora, su entusiasmo me sirve. También le prometí mucho: que tengo conexiones en la representación comercial”. Se rió. “Le voy a hacer más promesas falsas”.



Ricci, del FBI, dice que estos intentos de cultivar a neoyorquinos conectados son mucho más comunes, y exitosos, de lo que piensan muchos del mundo financiero. Los estadounidenses suelen convertirse en agentes sin quererlo, dando pistas útiles sin darse cuenta de con quién están lidiando. “Cuando los rusos vienen a uno, no dicen: ‘Ey, soy un funcionario de inteligencia’”, explica Ricci. “Dicen: ‘Ey, amigo, sería útil tener esta información’”.



Buryakov se dedicó a encontrar y hacer contactos en todo New York, refiriendo fuentes potenciales y futuros contactos a sus responsables y otros funcionarios de inteligencia. “Esto no es sólo robar información clasificada. Esto es robarte a ti”, añade Ricci. “Es tenerte ahí, para cuando te necesitan”. O, como explicó Sporyshev en una conversación grabada: “Este es el método inteligente de hacer trampa. Si no, ¿de qué otra forma se trabaja con los extranjeros? Uno les promete un favor a cambio de otro. Recibes los documentos y le dices que vaya a ca**r. ‘Pero, para que no te sientas mal, te llevo a un restaurante y te doy un regalo costoso. Sólo tienes que firmar para recibirlo’. Es el método ideal de trabajo”.

Descubrirlo todo

Para mediados de 2014, los agentes del FBI pensaban que tenían suficiente evidencia para arrestar a Buryakov. Pero decidieron ir por más: prepararon un episodio final dramático que documentaría el círculo de un espía extranjero reclutando a una fuente de Wall Street, desde el primer contacto a la entrega de documentos. El buró le pidió a un empresario de Atlantic City (su nombre no fue revelado) que se acercara a Buryakov, pretendiendo representar a un inversor adinerado que quería abrir casinos en Rusia. En una llamada pinchada, Sporyshev tenía dudas: decía que el encuentro parecía “una especie de trampa, como algo armado”.



Buryakov, igual, avanzó. El 8 de agosto de 2014, pasó siete horas haciendo un tour con la fuente del FBI, visitando casinos y mirando presentaciones de PowerPoint sobre el proyecto. La fuente del FBI le dio a Buryakov documentos del Gobierno, marcados como “Sólo para uso interno del Tesoro” sobre individuos sancionados por los Estados Unidos por la invasión a Crimea. Buryakov dijo que le gustarían más documentos como esos y, más tarde ese mes, la fuente le dio otro informe, sobre el sector bancario ruso, etiquetado “No clasificado / FOUO” (N.d.R.: sigla en inglés de: “Sólo para uso oficial”). El mismo día, Buryakov llamó a Sporyshev para discutir “los textos del colegio” y esa noche, maletín en mano, fue directo de su oficina del VEB a la casa de Sporyshev. Un equipo de vigilancia del FBI vigilaba desde afuera.



Los agentes de SVR trabajan con contratos de cinco años y, hacia el final de 2014, Sporyshev y Podobnyy volvieron a Rusia. El FBI se preocupó por identificar a sus reemplazos. “Podían cambiar completamente las reuniones y procedimientos de contacto, así que no pensamos que valiera la pena dejar que Buryakov continuara operando”, explica Ricci. Una rareza de contrainteligencia es que los países toleran regularmente a los espías sospechados y conocidos, permitiéndoles operar bajo lo que esperan sea un ojo vigilante. “La meta original de un caso de contrainteligencia no es un arresto: es reclutarlo o desviarlos”, cuenta Ricci. “Mi prioridad número uno es asegurarme que nadie se robe nuestros secretos”. La misión parece haber tenido éxito. Más allá de los documentos que el FBI le dejó ver, Buryakov, pocas veces, parecía tener en sus manos material más valioso que el que pudiera obtener un empleado promedio de Wall Street.



El FBI agendó su arresto para el 26 de enero de 2015. Cuando caía la nieve en los headquarters del VEB y la casa de Buryakov, los equipos de búsqueda y docenas de agentes esperaban con ansiedad fuera de ambas locaciones. Buryakov salió a hacer las compras. Luego de pagar, encontró a los agentes de Ricci, enfundados en camperas de viento azules del FBI, esperando en el estacionamiento. “Señor, tiene que venir con nosotros”, le dijeron y lo llevaron a una camioneta. Buryakov, informaron después los agentes, estaba calmo y casi no parecía sorprendido. Otros agentes tomaron sus compras las dos cuadras hasta la casa, donde golpearon la puerta, las entregaron y le dijeron a Marina que tenían una orden para entrar. Mientras revisaban la casa, los técnicos sacaban las herramientas de vigilancia de audio y video del FBI.



Al final del día, el Departamento de Justicia anunció el arresto y reveló los cargos criminales contra Buryakov, además de nombrar a Sporyshev y Podobnyy, ambos, protegidos por la inmunidad diplomática. En Moscú, el Kremlin convocó al embajador de los Estados Unidos para protestar. En New York, Marina y los chicos volaron a la residencia más cercana de la misión rusa, hasta que pudieron dejar el país. Los rusos sacaron con rapidez las posesiones de la familia de la casa, desarmando todo con la vana esperanza de descubrir los aparatos de escucha del FBI.



VEB pagó US$ 45.000 para acordar una demanda interpuesta por el propietario de Buryakov y, también, pagó su abogado. Inicialmente, la defensa de Buryakov era que no había hecho más de lo que hacen muchos expatriados ambiciosos en los Estados Unidos: simplemente, accedió a ayudar a sus compatriotas, Sporyshev y Podobnyy, con su trabajo y sus vidas en el país. Pero, finalmente, se declaró culpable de ser un agente extranjero no registrado: el cargo técnico federal para el espionaje.



El arresto de Buryakov hizo poco por frenar el flujo de hombres de inteligencia en los Estados Unidos. Incluso, cuando se jugaba su caso en las cortes de New York en 2015, los agentes de Frontera arrestaron a un hombre de Ucrania que cruzaba la frontera de Texas, según documentos de Aduana y Protección de Frontera de los Estados Unidos. “Es mi opinión, que este sujeto es un activo ruso y fue enviado para infiltrarse en los Estados Unidos” escribió el agente. “El individuo es un activo perfecto porque ya sabe algo de inglés, está entrenado militarmente y es fluido en ruso y su lengua nativa árabe”. Sin embargo, después de un procedimiento estándar, fue liberado en los Estados Unidos con un aviso para aparecer en una audiencia de deportación. El FBI se niega a confirmar si está al tanto del incidente o monitorea al hombre.



El 24 de mayo de 2016, Buryakov fue sentenciado a 30 meses de prisión y, ahora, reside en la cárcel federal de baja seguridad de la rural Lisbon, Ohio. Todavía, está en el sitio web de VEB como su representante segundo en New York.

El original de esta nota fue publicado en la revista Apertura, en el número 277.

G Garrett M. Graff