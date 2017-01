La acción de YPF sigue subiendo: ¿todavía es un buen momento para comprarla?

Fue la acción estrella de la semana. Con subas de 11,84 por ciento en el Merval y 12,93 por ciento en Wall Street, YPF tuvo un protagonismo que hacía tiempo no vivía en la Bolsa. Y es que ayer, por ejemplo, operó $ 260 millones, mientras que en noviembre operaba $ 30 millones.

Pero la pregunta que desvela a muchos inversores de la city es si todavía el papel de YPF es una oportunidad o ya está caro.

“La argentina sigue estando de moda en materia bursátil. Y cuando ves cuáles acciones quedaron retrasadas aparece YPF”, sostiene Diego Martínez Burzaco, economista de Inversor Global.

En ese sentido, analiza el contexto en el que se mueve YPF. “En primer lugar, se generaron los incentivos para que las petroleras puedan exportar –se dejaron caer las retenciones sobre la exportación de combustible-; además, el ministro Juan José Aranguren trabaja en que el precio del crudo esté en línea con el valor internacional; y a eso se suma el anuncio del presidente Mauricio Macri sobre el acuerdo con los sindicatos”, analiza el economista y explica: “Esta acción llegó a estar arriba de los $ 500 (hoy cotiza a $ 327) y afuera supo tocar los US$ 40 (hoy está a US$ 21). No está caro en absoluto”. En ese sentido, vale la pena ver otros activos del mismo rubro. La acción de Shell, por ejemplo, cotiza a 26,16 euros; Total, a 48 euros; Exxon Mobil, US$ 86,44.

Sin embargo, YPF también tiene luces rojas a las que hay que mirar de cerca. “El dato que más me preocupa de YPF es su carga de deuda de US$ 8000 millones. Y una empresa que no tiene flujo de caja desde hace un año y medio complica los números. Además, el balance que viene no es bueno”, dice Martínez Burzaco y agrega: “Sin embargo, hay que dejar correr el 2017, ver si la economía se recupera. Los negocios de YPF son cíclicos: porque si la economía mejora, hay más demanda de combustible, mayores ventas y se genera un círculo virtuoso”.

@ @JoacoGarau