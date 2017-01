Cuando los emprendedores derrochan la ronda de inversión

Steve Jobs, de polera negra, jeans azules y zapatillas blancas; Bill Gates, con camisa blanca, pantalón beige y sus clásicos anteojos; Warren Buffett, siempre en la misma casa que compró en 1958.

Estos tres multimillonarios, reconocidos en todas partes del mundo, coinciden en un punto en común: son exitosos y… austeros. Pero existe un fenómeno peligroso al cual los fondos de inversión y las aceleradoras están atentas: el emprendedor que juega a ser un empresario exitoso con el primer financiamiento recibido (y apenas está comenzando con su negocio).

Todo empieza cuando un emprendedor logra una inversión importante para que su start up tome vuelo. Ahí se pueden dar dos tipos de escenarios: se cuida el dinero recibido o se inician una serie de gastos innecesarios a costa de ese dinero.

“Lo primero que hace el segundo tipo de emprendedor es alquilarse la oficina en Puerto Madero”, grafica Mariano Pantanetti, asesor de start ups y autor del libro Tu master en Finanzas en una semana y Cómo Invierten los que Ganan. “Yo veo que hay start ups, muchas de ellas de servicios, que no tienen la cultura de controlar los gastos y comienzan a vivir como nuevos ricos”, dispara Pantanetti.

Los fondos de inversión tienen el ojo entrenado y están atentos a esto. “La realidad es que, en una ronda de inversión pequeña (de US$ 200 mil) tenés poco control sobre qué hacen los emprendedores en una etapa inicial, ya que no hay una auditoría o contás con una silla en el directorio”, asegura Diego Gonzalez Bravo, partner del fondo de inversión Cygnus. Ahí entra a jugar un factor fundamental: saber a quién se le dio el dinero y la confianza con la que se trabaja. “Nosotros hacemos un trabajo fuerte sobre los emprendedores para conocer a la gente. Sí nos ha pasado que hemos tenido dificultades pero jamás por la deshonestidad de gastar porque sí”, cuenta. Distinto es una Seria A de inversiones. “El venture capital ahí tiene mucho más reportes, verificaciones, una silla en el board o condiciones de control. No vas a poner US$ 5 millones ciegamente”, dice el inversor.

En ese sentido, también González Bravo distingue el tamaño del gasto si está justificado. “Por ejemplo, nosotros invertimos en Satellogic, que hace satélites. Y no podía hacer plata en una oficina en Palermo, tenía que apuntar de entrada a Silicon Valley y mercados de inversión en China. Entonces no me asusta el gasto si es justificado”, explica el inversor pero diferencia: “Ahora, si vos tenés un emprendedor que el negocio no lo requiere y todos los días almuerza en el mejor restaurante con inversores, lo querés matar, ni se justifica. Tenés que saber que lo que gastás es para atraer clientes, si lo hacés porque sí te la estás patinando”.

Pies en la tierra. “Yo iba a México a buscar inversores y me hospedaba en un AirBnB y compartía un departamento con cuatro pibes. Y viajaba con tres escalas para que sea más barato. ¿Por qué hacía eso? Porque le daba un mes más de operación a mi start up”, cuenta Cecilia Retegui, co fundadora de Zolver. “Si vos gastás la plata en dos meses, en dos meses debés llegar al resultado de tu emprendimiento y eso es muy difícil o casi imposible”, agrega.

Para su proyecto recibió una ronda inicial de la aceleradora NXTP Labs por US$ 25 mil. “No era mucho dinero así que había que aprovecharlo al máximo. Ni oficina alquilamos al principio”, rememora y explica el por qué. “Esa plata había que invertirla en el negocio. Teníamos que lograr el primer objetivo: empezar a funcionar y poder venderlo. Y cualquier gasto que no ayudaba a ese objetivo no se hacía. Con lo cual, en ese proceso mejoramos el producto e hicimos pruebas de adquisición de cliente”, recuerda.

“Hay que tener los pies sobre la tierra”, explica Emmanuel Paglayan, director de la cadena de panaderías Ninina, que emplea 40 empleados y que proyecta invertir $ 15 millones durante 2017. En su caso, se sentó a hacer los números el primer día que comenzó el proyecto. “Abrimos en noviembre de 2013 y desde febrero de 2014 hasta hoy jamás los accionistas pusieron más dinero en la empresa. En parte fue por haber hecho los deberes antes y tener prolijos los números en el día a día. Yo ya sé cuánto gastó en limpieza, en materia prima, en sueldos, etc.”, cuenta y suma: “Fui tan prudente que –por más que yo soy accionista- tengo un sueldo como tal pero es menor al que podría estar ganando en otra empresa, porque sé que en estos primeros tiempos es necesario no ahogar a la empresa, para que crezca tranquila, para pensar en el medio plazo. No quiero hacer una diferencia personal en los primeros meses”.

El perfil del emprendedor derrochador nació en 1998. “En la época previo a la burbuja .com se valuaba como positivo como parte de los inversores la velocidad para gastar el dinero; porque se pensaba que era una carrera y si yo lo gastaba antes, con acciones de marketing y posicionamiento, era mejor que aquél que le quedaba presupuesto por gastar, ya que su dinero estaba ocioso”, rememora Pantanetti. Hoy en día la situación es distinta. “Se busca que las empresas tengan márgenes operativos positivos, los gastos estén justificados y llegar al punto de equilibro de gasto e ingreso”, aclara.

¿Y por qué algunos emprendedores no actúan igual? “Los que gastan mucho se desenfocan y pierden el eje de lo que tienen que lograr”, explica Retegui sobre aquellos emprendedores que no cuidan la inversión recibida. “Empiezan a gastar tiempo en ir a charlas, a un pitch competition en otro país y contratan oficinas y gente. Algunos pecan por ser jóvenes y que es su primer emprendimiento y en seguida alquilan oficina con secretaria y eso se tiene que hacer al menos al año, cuando estás más asentado”, destaca.

Pantanetti ensaya una idea: “Hay un concepto que es demanda diferida: si no tenés plata, cuando la tengas la vas a gastar en cosas que querías y no pudiste adquirir en aquél momento. En ese sentido, los emprendedores relegan consumos en el tiempo y sus pares –que hicieron un master, por ejemplo, y trabajan en empresas en relación de dependencia- tienen un buen nivel de vida. Entonces los emprendedores, tras esforzarse y lograr una ronda de inversión, se alquilan la mejor oficina que encuentran, compran un auto para mostrar, se ponen un gran salario y se dan lujos para estar a la altura de sus amigos profesionales”.

En eso repara Paglayan: “Muchos quieren ponerse grandes sueldos pero los inversores muchas veces lo tiran para abajo. En nuestro caso fue algo natural, que yo sabía que era algo lógico. Un emprendimiento nuevo –y se ve a la larga- no puede funcionar por muchas razones, y menos si los que dirigen se ponen salarios incongruentes con el proyecto”. Y, al tratarse de una cadena de panaderías, muchos podrían pensar que la comida es gratis. Error. “Como empleados tenemos descuento pero pagamos los productos que nos llevamos, porque si no es un despilfarro”, aclara.

La empresa de Retegui ya recibió US$ 1,5 millón de inversión pero ellos no pierden el eje. “Lo nuestro es bootstrapping, dicho en criollo: todo a pulmón”, se ríe la emprendedora, cuya empresa tiene presencia en cuatro países.

@ @JoacoGarau