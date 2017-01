Lanzan un concurso para emprendedores que quieran viajar a Silicon Valley y alojarse gratis 

El cada vez mayor costo de vida que implica pasar un día en Silicon Valley deshizo en pedazos el sueño de muchos de probar suerte en la meca emprendedora. Sin embargo, es por esa misma razón que una residencia del valle está promoviendo una oferta tentadora: un pasaje al corazón de Palo Alto y 14 días de hospedaje, todo por la increíble suma de U$S 0.

La tentadora oferta es, claro está, limitada. El combo es el premio que Startup Embassy como recompensa por postularse a un concurso cuyo objetivo es encontrar al mejor emprendimiento del mundo. "Estamos buscando al fundador de una startup que NECESITE venir a Silicon Valley", aclama la organización en su sitio, a la vez que detalla en sus términos y condiciones que el valor del pasaje a cubrir podrá ser de hasta U$S 1.500.

A la vez, la entidad asegura que detrás del concurso no hay segundas intenciones. "Venimos ayudando a emprendedores como vos desembarcar en Silicon Valley desde 2012 y siempre sentimos que podíamos hacer más, así que decidimos dejar de pensar y empezar a hacer. No hay trampa, no queremos nada, nada más que ayudarte a venir al valle y punto", prometen desde el sitio del certamen.

Para aplicar, los interesados deben completar un formulario y subir un video de entre 45 y 90 segundos en el que cuenten por qué su startup merece ganar el premio al mejor emprendimiento del mundo. Sobre el proceso de selección, Startup Embassy recomienda: "Decí la verdad, ¡no queremos 'wantepreneurs'! Si ese sos vos, el del tipo delirante, no te preocupes, todos algunas vez fuimos como vos. Sacá a tu trasero de su zona de comfort, peleá, demostrá que valés y volvé a nosotros cuando estés listo. Y dejá de mentir, no te hace bien".

La organización también aclara que serán considerados finalistas los 50 casos que más "Me gusta" consigan. Las aplicaciones podrán ser enviadas hasta el 31 de enero y todas ellas serán visibles en la página de Facebook de Startup Embassy y estarán abiertas al voto del público. A partir de esa fecha y hasta el 7 de febrero es que los emprendedores tendrán tiempo de conseguir Likes, día en que serán anunciados los finalistas. Los participantes deberán contar con una visa de ingreso a los Estados Unidos y ser mayores de 18 años.

Las 50 producciones serán vistas por un panel de jueces, entre ellos, inversores, fundadores de startups, y especialistas en tecnología de la escena de Silicon Valley. El ganador será contactado vía e-mail y su nombre será anunciado en Facebook el 15 de febrero de 2017, y podrá reclamar su premio hasta el 20 de ese mismo mes.