Los cuatro mitos que todos repiten sobre la entrevista laboral (y no son tan así)

Enfrentar una entrevista de trabajo es, también, afrontar una serie de mitos que se asentaron en el imaginario popular.

Existen 4 mitos que todos repiten pero... ¿son reales?

MITO: El verano no es un buen momento para buscar trabajo

Es un mito que en las vacaciones hay menos movimiento, porque las empresas no paran y continúan funcionando, los proyectos avanzan y las metas deben cumplirse independientemente del mes donde estemos parados.

El mejor momento para buscar un trabajo es cuando estamos trabajando. Mucho mejor que cuando se está desempleado. Por lo general las empresas cubren sus búsquedas con aquellos profesionales que están en una búsqueda pasiva, personas referidas por colegas de la misma compañía o candidatos internos que califican para el puesto.

En todo caso, independientemente de que alguien este empleado o no, la recomendación es ponerse en el radar de las empresas a través de las consultoras, portales de empleo y redes sociales. Generar la red de contactos y mantenerla actualizada marca la diferencia.

MITO: No hay que hablar del sueldo en la primera entrevista

No está mal hablar de plata en una primera entrevista, es más, seguramente sea un tema de conversación que surja al final de la entrevista. Uno debe ser preciso con la respuesta para que no haya malos entendidos, en Argentina las empresas hablamos de salarios en bruto y no en neto (o en mano), porque esto tiene un impacto en Ganancias que puede llevar a una diferencia en la presentación de una oferta laboral.

La recomendación es ser honesto con el salario bruto percibido, detallar los beneficios que valoren de su empleador actual y cual es su expectativa para analizar una nueva propuesta laboral.

MITO: Si digo que no fui mamá pero me gustaría serlo reduzco mis posibilidades de ser contratada

Es una situación que no debería escucharse en la actualidad. En las multinacionales tienen políticas de compliance que regulan qué tipo de preguntas evitar en una entrevista laboral. Pero si nos encontramos ante tal pregunta, ir con la verdad es la mejor alternativa. Conozco empresas que han contratado candidatas que se han enterado que esperaban ser madres en medio del proceso de selección.

La recomendación es que si una empresa no acepta a una persona que quiere tener familia definitivamente no sería una buena elección de empresa para trabajar y buscaría una mejor opción.

MITO: Cuidado con la postura corporal o comunicación no verbal. El seleccionador se fija mucho

Sí, el seleccionador se fija en ello y comienza antes del encuentro; desde el primer contacto telefónico, la comunicación verbal, la comunicación no verbal y hasta el saludo final. La vestimenta se evalúa en torno al lugar donde trabaja la persona, si uno trabaja en un ambiente donde visten casual la recomendación es mantener el estilo y ser uno mismo.

J Juan Manuel Cueto* Socio de Wall Chase Partners