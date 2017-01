Francia sancionó una ley que te da el derecho de no responder mails de trabajo fuera del horario laboral

En Francia, una nueva ley con vigencia a partir del 1 de enero de 2017 promete cambiar la vida de los trabajadores de ese país europeo; o por lo menos, disminuir su nivel de estrés fuera del horario laboral. Es que según la norma recién entrada en vigencia, los empleados de compañías francesas de más de 50 empleados ahora tendrá derecho a "desconectarse" de sus smartphones y no chequear ni responder mails de trabajo en sus momentos de descanso.

Según informa The Guardian, las empresas que cumplan las mencionadas condiciones deberán, a partir del domingo, convenir días y horarios específicos en los que se espera que los trabajadores respondan a los llamados y mensajes relativos a cuestiones laborales. Y fuera de esas franjas de tiempo, los empleados podrán no admitir reproches de parte de sus empleadores por no responder. Si no se pudiera llegar a un acuerdo, las compañías deberán publicar un comunicado que indique cuáles son las demandas y derechos de los trabajadores en las horas no laborales.

La medida fue en primer lugar promovida, el pasado septiembre de 2015, por la ministra de Trabajo francesa Myriam El Khomri, en un esfuerzo del gobierno por disminuir el uso excesivo de dispositivos digitales, acusados de causar desde agotamiento a problemas con el sueño y hasta en las relaciones interpersonales. Esta cultura, que implica el estar conectado las 24 horas del día y los 7 días a la semana, significa para los trabajadores tanto la realización de horas extras impagas como una mayor flexibilidad.

El artículo del medio inglés menciona que, más allá de la nueva norma, ya existen algunas empresas que han tomado cartas sobre el asunto. Así, firmas como Volkswagen en Alemania y la aseguradora Axa en Francia limitan el acceso al servicio de e-mail laboral durante los fines de semana o incluso autodestruyen los mensajes enviados durante las vacaciones.

Sin embargo, más allá de los beneficios que pueda brindar esta norma, la experta en balance entre vida personal y trabajo de la University of College London (UCL), Anna Cox, advirtió a The Guardian que las compañías deben tomar en cuenta las demandas de los empleados tanto en cuanto a protección como a flexibilidad. "Algunas personas quieren trabajar dos horas durante la noche, y así poder desconectarse entre las 3 y las 5 p.m. cuando van a buscar a sus hijos al colegio o tienen que preparar la cena; otros son felices adelantando trabajo mientras viajan a sus oficinas", comentó a la publicación británica.