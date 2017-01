En qué invierten los ministros de Macri

Acciones de Twitter, bonos argentinos, departamentos o simplemente comprar dólares. El Gabinete del presidente Mauricio Macri invirtió en diferentes activos y, de sus declaraciones juradas presentadas en 2015, se desprenden incluso curiosidades.

Apertura.com revisó las 23 declaraciones juradas de los hombres y mujeres que siguen la agenda de temas clave de la Argentina para conocer en qué invierten.

Alberto Abad, el hombre a cargo de la Administración Federal de Ingresos Públicos, tiene su cartera de inversiones distribuida en distintos tipos de activos. En primer lugar, cuenta con un departamento con cochera valuado en torno a los $ 400 mil, ubicado en la localidad de Banfield, según consta en su declaración jurada de 2015. A ese inmueble se suman obligaciones negociables de Pan American Energy LLC (sucursal Argentina) por $ 1.470.000, otras de IRSA, por $ 976 mil, y también de ARCOR, por $ 300 mil.

A su vez, Abad es propietario de bonos nacionales en dólares por cerca de $ 3 millones, y también de bonos de Molinos Rio de la Plata por $ 121.540. El funcionario está posicionado en dólares –declaró tenér más de U$S 1 millón en efectivo–, y con respecto a sus títulos y acciones en el exterior, dijo poseer ADR de YPF en los Estados Unidos por $ 149.104, cuyo origen corresponde a dividendos activos.

El recientemente eyectado de la cartera de Economía, Alfonso Prat Gay, también cuenta con un inmueble al que adquirió como inversión. Se trata de un terreno tipo country/quinta en San Carlos de Bariloche, Rio Negro, por $ 484.500. A esa propiedad se suma una inversión de $ 186.601 colocada en un fondo común de inversión de denominación Gainvest Balanceado, un fondo de renta mixta en pesos. Además, tiene acciones, cuotas y/o participaciones sociales sin cotización en el país de APL Economía S.A. por $ 3.748.021 y de Arelauquen Golf & Country Club $ 1.130.500.

Sumadas a las obras de arte con las que cuenta en el país, valuadas en más de $ 36 mil, Prat-Gay cuenta con importantes depósitos en los Estados Unidos: tiene cuentas corrientes por más de U$S 400 mil y otros depósitos en ese mismo país por más de $ 40 millones (no aclara en qué moneda).

El ministro de Educación, Esteban Bullrich, es dueño del 50 por ciento de Fruitful Thinking S.A., porcentaje que le representa un importe de $ 28.409 –aunque, a su vez, cuenta con un crédito de esa sociedad por $ 45.256–.

Sobre Bullrich cabe destacar que además de estar posicionado en dólares en el país –declaró tener U$S 487 mil en efectivo– y en el exterior –tiene una cuenta corriente por U$S 232.920 en los Estados Unidos más U$S 25 mil en efectivo–, posee una variedad de acciones norteamericanas. El hombre a cargo de la cartera educativa invierte en compañías como Apple, Bank of America, Southwest Airlines, Exxon, Amazon, Google, Netflix e YPF, títulos que suman un total de más de $ 250 mil (no aclara moneda).

Francisco Cabrera es otro de los funcionarios que invierte en inmuebles, pero a la hora de hacerlo, repite en la mayoría de los casos la misma localidad: Pilar. Allí, el ministro de Producción tiene dos lotes con fines de inversión, uno de 2.400 metros cuadrados valuado en $ 1.724.122, y otro de 1.800 metros cuadrados por $ 1.416.355. Sumado a esos lotes, Cabrera cuenta con el 100 por ciento de un patrimonio de empresas o explotación universal en el país de explotación agropecuaria por $ 442.320; un fideicomiso de Est. Leufú por $ 246.560; y una fracción indivisa de un campo en Brandsen por $ 792 mil.

El encargado de la cartera de Transporte, Guillermo Dietrich, cuenta por su parte con inmuebles en alquiler. Entre ellos se encuentran el 50 por ciento de un local ubicado en la ciudad de Buenos Aires y valuado en $ 489.890, y también es titular de la mitad de un departamento en alquiler y valuado en $ 83.681. Además, el funcionario alquila una casa country -o quinta- cuyo valor declarado es de $ 1.794.529. Por otra parte, Dietrich también posee acciones, cuotas o participaciones sociales sin cotización en el país por $ 3 mil de Serviaut S.A., y por $ 800 de Armoraut S.A. Sumado a ello, este ministro declaró tener cerca de U$S 130 mil en efectivo.

Con U$S 6.693.654 declarados en efectivo, el Titular Federal de Medios y Contenidos Públicos, Hernán Lombardi, cuenta con esa posición en dólares como su principal inversión. Más allá de esa suma, Lombardi declaró haber heredado diversas acciones, cuotas y participaciones sociales sin cotización en el país de El Carpincho S.R.L., por $ 218.229; Mandalay S.A., por $ 25.214; Waren S.A., por $ 608.077; Forestal Tatu Carreta, por $ 48.955; Ianua S.A., por $ 1.226.358; RIVAN S.A., por $ 185; Poseidon S.A., por $ 4.208.223; y Vatema S.A., $ 3.969.762.

Protagonista de una fuerte polémica por ser el titular de la cartera de Energía y a la vez haber poseído acciones por $ 16,3 millones de Shell –escándalo que hizo que se desprenda de ellas–, Juan José Aranguren es otro de los funcionarios posicionados principalmente en moneda extranjera. Así, el ex CEO declaró tener U$S 3,6 millones en efectivo en el país, que se suman a otros $ 2,8 millones de euros, también en efectivo y en el país. A esos montos se suman una caja de ahorro en Holanda con casi $ 4,3 millones de euros, y otra en los Estados Unidos con depósitos por más de U$S 49 millones.

Por su parte, el ministro de Defensa, Julio Martínez, cuenta con un inmueble rural con vivienda destinado a la explotación en Malligasta, La Rioja, valuado en $ 70.339. Además, tiene una participación del 80 por ciento de Martínez y Martínez, con un valor declarado de $ 45.037, y otra no declarada en porcentajes de Compañía Olivarera de Chilecito S.A., por un monto de $ 119.093.

El ministro de Ciencia y Tecnología, Lino Barañao, apuntó al ahorro en dólares. Así, declaró tener ahorrados US$ 828.160.

Mientras tanto, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, informó que tiene una cochera como inversión, adquirida en 1993 a $ 12.587. También declaró tener US$ 382.016.

El ministro Sergio Bergman, al frente de la cartera de Ambiente y Desarrollo Sustentable, está posicionado en dólares, con US$ 65.528. Además, declaró una participación en un fideicomiso llamado Desarrolladora El Encuentro, por $ 100.815.

El ministro de Modernización, Andrés Ibarra, informó que tiene acciones de Tenaris, por $ 53.130; e YPF (tipo D Estructurales), por $ 41.420. En esa línea, informó que tiene “acciones sin cotización”, por $ 155.300. En dólares, manifestó tener US$ 1.125.780.

Carolina Stanley, al frente del Ministerio de Desarrollo Social, apostó al dólar como única inversión: tiene una caja de ahorro en la divisa extranjera por US$ 76.886; y US$ 784.164 en efectivo.

El Secretario General de Presidencia, Fernando De Andreis, informó que tiene $ 2.226.883 en una sociedad llamada Boizo Investment S.A., a la que ingresó en 2008. Mientras tanto, también dijo que tiene US$ 103.520.

Germán Garavano, ministro de Justicia, aseguró tener, en efectivo en el país, US$ 2.259.524. Mientras tanto, informó también 49.239 euros y, en el exterior, una cuenta en Estados Unidos por US$ 1.244.828.

Jorge Lemus, ministro de Salud, tiene una curiosidad en su declaración jurada. Tiene un plazo fijo en dólares constituido en Canadá, por US$ 1.529.047.

El ministro de Trabajo, Jorge Triaca, dijo que tiene una participación en la sociedad Haras Panamericano S.A., a la que ingresó en 2006. Allí tiene invertidos $ 18.438.

A su vez, tiene el 30 por ciento de la sociedad Dining Room SRL, con $ 50.673.

Mientras tanto, también informó que tiene una cuenta corriente en Estados Unidos, con US$ 38.820.

El Ministro de Turismo, Gustavo Santos, informó que tiene el 50 por ciento de una casa de 360 metros cuadrados en Córdoba, adquirida como inversión en 2000, por $ 206.593. En la misma provincia, en la localidad de Argüello, tiene un departamento, de 430 metros cuadrados, con la misma finalidad, valuado en $ 356.052.

En Villa Rivera Indarte tiene una vivienda, como inversión, valuada en $ 100 mil, de 400 metros cuadrados.

En cuanto al ahorro, está posicionado en dólares, con dinero en efectivo por US$ 338 mil.

Pablo Avelluto, ministro de Cultura, invirtió $ 184.590 en el Bonar 2024, adquirido en 2015. También tiene créditos a su favor, por 29.576, con la sociedad de Bolsa Allaria Ledesma. Avelluto también se inclinó por el dólar. Informó que tiene US$ 614.701.

El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, informó que destinó, en 2000, $ 343.465 a su consultora Economía & Regiones. Entre las sociedades en las que invirtió, se encuentran: IBA ETE S.A. ($ 39.725); Desarrollos Inmobiliarios Alto Delta S.A. ($ 626.000); EL GUASUNCHO S.A. ($ 451.000); BAI UNO S.A. ($ 73.000); Nogales de Entre Ríos S.A. ($ 2060); y Agroganadera Los Arroyos S.A. ($ 61.000).

En cuanto a inversiones de renta fija, invirtió $ 251.820 en el Bonar 2017; y $ 272.490 en el Bonar 2024.

En lo a que a dólar se refiere, Frigerio declaró tener US$ 670.516.

Además, tiene invertidos $ 56.612 en el condominio del inmueble ubicado en la calle Juan Domingo Perón 715.

Mientras tanto, al cierre del período 2015, la única inversión que había declarado Oscar Aguad, ministro de Comunicaciones, era una posición en efectivo por U$S 2.622.938. Y Ricardo Buryaile, ministro de Agricultura, posee US$ 255.383.

Por su parte, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, informó que tiene US$ 76.390.

Susana Malcorra, la canciller que buscaba la Secretaría General de la ONU, tiene cuentas declaradas en distintas partes del mundo. En Suiza, declaró tener US$ 815.146 y 114.155 euros. También declaró US$ 1.445.033,97 en el mismo país.

En España, tiene 78.110 euros; en Italia, 415.643 euros; en Estados Unidos, US$ 318.531.

En lo que respecta a “Títulos y Acciones en el exterior”, Malcorra manifestó tener una serie de inversiones en Suiza. Sin embargo, en su declaración, no especificó si estaban constituidas en dólares o francos suizos.

Ellas son:

SHS A2 MFS MERIDIAN FUNDS SIVA (por 344.043);

SPDR S&P 500 ETF TRUST (por 367.256);

SHS ENERGY RECOVERY INC (por 54.891);

SHS ADECOAGRO LTD (por 190.839);

SHARES MSCI BRAZIL CAPPED ETF (por 77.068);

SPONSORED AMERICAN DEPOSIT (por 23.369);

SPONSORED AMERICAN DEPOSIT (por $ 63.858);

PTG SHS L TRADE PLUS LTD (por 882.616);

METAL ACCOUNT GOLD OZS (por 253 mil);

METAL ACCOUNT SILVER OZS (por 342 mil);

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT (609 mil);

SHS-N1 MFS MERIDIAN FUNDS SIVA (por 439 mil);

TEMPLETON G1 FUND CLASS A (por 115 mil);

FRANKLIN MUTUAL BEACON FUND CL (por 300 mil);

FRANKLIN INCOME FUNDS SIVAC (439 mil);

UNITS UBS BOND FUND FCP (336 mil);

TRUST PFD SECS MERRIL LYNCH CA (por 395 mil);

NOTES MAN VISION LTD (por 361 mil);

SHS PROSHARES TRUST (por 34.215);

A2-MFS MERIDIAN FUNDS SIVAC (por 347 mil);

FRANKLIN TEMPLETON INV. GL RET (175 mil);

FRANKLIN TEMP INV. GL RET FUN (por 603 mil);

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT (398 mil);

FRANKLIN TEMPLETON FUNDS SIVAC (por 667mil);

TRUST PFD SECS DB CONTINGENT (por 410 mil);

SHARES US REAL ESTATE ETF (por 408 mil).

C Carolina Potocar y Joaquín Garau @CaroPotocar | @JoacoGarau