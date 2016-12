Inversiones: qué piensa el ex presidente de Merrill Lynch Argentina

Ramón Agote trabajó 20 años en la división local de Merrill Lynch, uno de las firmas de asesoramiento financiero más reconocidas del mundo. Allí ocupó el cargo de Country Manager y Presidente para, ahora, encarar un nuevo proyecto. Así, fundó ConoSur Investments, una firma de asesoramiento bursátil que ingresa al mercado con el aval de la Comisión Nacional de Valores (CNV) y una misión: acercar a más ahorristas a la realidad de las acciones, los bonos y otros activos.

"La capitalización bursátil aca es el 9 por ciento del PBI y en Chile el 80 por ciento", grafica Agote, con la idea de comenzar su cruzada pro inversiones. "El mercado de capitales crece cuando más empresas se financian ahí y más personas vuelcan sus ahorros", suma.

¿Cómo asesorar a un inversor de cara a 2017?

Cada inversor es distinto, así que el asesoramiento diferencia un perfil de un joven profesional de uno más conservador, que vive de sus ahorros. Hay gente más agresiva y otra menos, así que lo más importante es diferenciarlo.

En cuanto a lo económico, proyectamos que vamos a volver a la senda del crecimiento y la inflación va a bajar. Esto será de a poco, pero el año que viene vamos a ver un crecimiento económico y las tasas de interés seguirán estando por arriba de la inflación. La obra pública dará el primer impulso a la economía; y en lo político creo que el Gobierno hará una buena elección pero no le alcanzará para tener mayoría parlamentaria.

¿En la Argentina hay oportunidades de inversión?

Sí, lo que veo hoy es que hay una gran oportunidad, porque si compras un bono americano rinde a 10 años un 2,5 por ciento, y acá un 7 por ciento. Además, este año las Lebacs fueron la mejor inversión en pesos y van a seguir siéndolo. ¿por qué? Porque la tasa de interés le va a ganar a la inflación y al dólar. Y cuando tenes una tasa de interés que baja, cuanto más largo te colocás mejor.

¿Y qué sector todavía puede dar mucho más de sí mismo?

Si vos mirás la recuperación del país, el sistema bancario debería subir fuertemente, porque además hay muchas personas sin bancarizar. Además, creo que van a empezar a venir más IPO.

¿Qué datos del mercado hay que mirar antes de invertir?

Primero hay que mirar la macroeconomía, porque eso te marca los actores que te pueden influenciar. Después hay que hacer un análisis si a la compañía le está yendo bien, está creciendo, proyecta inversiones, etc. Y cuando bajás a lo específico ya tenés que mirar el análisis técnico para saber cuándo entrás. Si vos mirás un portfolio lo más importante es ver cuánto te diversificás.

¿Qué error común cometen todos los inversores?

El tema fundamental es la educación y entender qué tan importante es el desarrollo del mercado de capitales. Muchas veces se habla del mercado de capitales como un lugar de especulación y realmente es un lugar de desarrollo y creación del empleo.

¿Qué aprendió en 20 años en Merrill Lynch?

Hay que hacer que el cliente conozca su tolerancia al riesgo. Muchos dicen que la tienen pero cuando el portfolio baja se desesperan. Entonces pierden por eso. Uno les dice que ante una crisis hay que esperar y ver cuándo se recupera.

¿Qué libro recomendás leer sobre inversiones?

Hay un libro de Peter Lynch, que manejó uno de los fondos más exitosos y escribió One up on Wall Street. Ahí habla de las oportunidades que la gente ve en la economía y qué pasó con ellas

J Joaquín Garau