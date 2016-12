Tomasevich: "El blanqueo terminará siendo de alrededor de US$ 120 mil millones"

El número superó las expectativas. El saliente ministro de Hacienda Alfonso Prat Gay dio a conocer que se el blanqueo fue de US$ 90 mil millones. Mientras tanto, en la city, se aguarda porque esa cifra continúe en alza. Para Federico Tomasevich, presidente de Puente, “todavía faltan ingresar por lo menos US$ 40 mil millones más” gracias al blanqueo. “Nosotros estamos convencidos que el monto final será entre US$ 120 mil y 130 mil millones”, explicó Tomasevich, en diálogo con Apertura.com.

En ese sentido, aseguró que el blanqueo provocará una “demanda de activos de inversión mucho más grande” que la que se vive hoy en día.

¿Qué balance hacés del blanqueo?

La noticia es muy positiva para la Argentina y viene en un momento que el país necesita noticias positivas. Esto fue bien recibido en el mundo internacional y en el mercado interno porque cambia la perspectiva de la Argentina de acá en adelante en términos económicos genuinos.

Nosotros estamos convencidos de que el blanqueo final será de entre US$ 120 mil y 130 mil millones. Todavía faltan por lo menos 40 mil millones más que ingresen. ¿Por qué? Porque habrá un efecto contagio de aquellos que no ingresaron y que, cuando vean el éxito, se sumarán.

Además, hay otro factor clave: cambia la matriz de contribuyentes en la Argentina y se expande de una manera muy importante. Hay más contribuyentes pagando más impuestos y eso beneficia al fisco.

¿Es real que ese dinero se traduce en inversiones?

Sí, hay un impacto genuino porque de esos US$ 90 mil millones vas a tener una de demanda de activos de inversión mucho más grande. Porque la persona que tenía su cuenta en Suiza y quería invertir acá no podía porque no la tenía declarada. Ahora compara inversiones acá y allá y no lo duda. No es solo la posibilidad de invertir en la Argentina, sino que esas inversiones no pagan impuesto a las Ganancias. Si hacés un plazo fijo o comprás un bono de YPF no pagás Ganancias, por eso aumentará la demanda de activos argentinos.

¿Qué industria se verá más beneficiada?

Esto genera un efecto derrame en todas las industrias menos en esas que no sos competitivo. Sin embargo, en otras se hará la diferencia.

Por ejemplo, todas las inversiones de real estate son buenas inversiones, porque se viene una oleada de crédito hipotecario y si la clase media tiene acceso va a haber una demanda espectacular. Lo mismo sucede con la carne. Se está por firmar –aparentemente- que una cuota de la carne argentina entre a Estados Unidos. Si eso pasa, el mercado de la carne se reconvertirá.

¿Esto se traduce a la economía real?

Sí, esto baja a la economía real porque el dueño de la pyme blanqueó sus activos y puede mejorar su industria, ganar eficiencia en todo sentido, ampliar capacidad de producción, mejorar capacidad de almacenamiento, de logística, etc. Había muchos que querían invertir pero no tenían el origen de los fondos declarados y ahora van a invertir en sus compañías porque los rendimientos internacionales son bajos.

¿Son una buena oportunidad las opciones de inversión que hoy hay en la Argentina ?

Hay bonos que rinden en dólares 9 por ciento y otros 4 por ciento. Los primeros no van a seguir estando así. Y la gente empezará a comprar los que más rinden y las cosas dejarán de dan ahora. Hay acciones que quedaron baratas y otras caras en potencialidad. La gente se tiene que fijar bien en qué invertir para no pagar el 35 por ciento del impuesto a las Ganancias.

Mientras tanto, la tasa de los plazos fijos va a bajar, por eso hay que apuntarle al plazo largo para garantizar la tasa. Si la inflación sigue bajando la tasa va a bajar y cuanto más tarde hagas el plazo fijo, menos tasa tendrás, por eso muchos ahorristas se van a apurar.

Los argentinos son fanáticos del dólar, ¿cómo afectará el blanqueo a la divisa?

Siempre el problema en la Argentina fue la escasez de divisas; ahora que sobran los dólares se transforma en un problema de competitividad por tipo de cambio. Con esta perspectiva vos le vas a sacar el estrés a muchos inversores de una posible devaluación. Lo que se puede dar es una apreciación del tipo de cambio y todavía tenes mucho para recortar la tasa de interés a medida que baja la inflación.

¿En qué momento de 2017 veremos los resultados concretos de todo esto?

Este cambio de escenario –porque esto le cambia todo a la Argentina- le puede dar un empujón a la importante a la economía, porque está la opción de invertir en el país. Calculamos un crecimiento económico de 2,5 por ciento y que se empezará a crecer a finales del primer trimestre. En abril estarás viendo que la actividad empieza a generar indicadores positivos.

