Gomes, de PSA: “Hoy, el costo logístico es tan caro como el de producir un auto”

“Hoy es un día muy especial”. Carlos Gomes, presidente del grupo PSA para América latina, sonríe. Está sentado enfrente. Pero, en este caso, a quienes se ve del otro lado de la mesa no están, físicamente, en esa sala del “Site El Palomar”, como se lee en el cartel de la pared. Gomes, portugués, y su CFO, el argentino Gustavo Soloaga, hablan desde la histórica sede del fabricante francés de vehículos, en París, a 100 metros del Arco del Triunfo. La “telepresencia” es el sistema de comunicación que permite que dialoguen, en vivo, con el grupo de periodistas convocados a ese rincón de la laberíntica ciudadela que se ramificó en torno al coloso industrial que el grupo PSA tiene en el Oeste del conurbano bonaerense. ¿El motivo? La presentación de resultados globales del grupo, que facturó 54.030 millones de euros –646 millones de euros menos que en 2015– pero con un resultado neto que escaló de 899 millones a 1730 millones.

“Estamos muy satisfechos con los resultados. Son excelentes. En el primer año de nuestro programa estratégico global, Push to Pass, los principales indicadores están por encima de nuestro guidance. La rentabilidad está en 6 por ciento, lo que es best ever del grupo hasta hoy. El target para el trienio 2016/18 era de un mínimo del 4 por ciento. En 2015, habíamos obtenido el 5”, celebra una vez más. En términos de ventas, las entregas crecieron 5,8 por ciento, a 3,15 millones de vehículos a escala global. América latina, destaca el ejecutivo, fue una de las regiones con mayor evolución: 17,1 por ciento, a 183.900 unidades. “Contra un mercado que, en la región, decreció”, contrasta. En market share, las marcas del grupo –Peugeot, Citroën y DS– pasaron de 3,3 a 3,6 por ciento. Prácticamente, sin cambios en mercados como México y Brasil –donde su cuota es de 2,5 puntos–, PSA registró los mayores incrementos de participación en Chile –de 5,4 a 6,9 por ciento– y la Argentina. En el mercado local, su share se amplió en más de un punto, a un 12,8 por ciento. Durante 2016, se registraron 62.000 patentamientos de Peugeot (20 por ciento más que un año antes) y casi 25.000 de Citroën (mejora de 14 por ciento). En producción, la planta de El Palomar pasó de 56.700 a 59.400 unidades. “En un contexto de caída de la industria de 50.000 autos, en el primero de 11 años con el sector en menos de 500.000 vehículos fabricados”, subrayan en la empresa. “En términos financieros, pasamos de tres dígitos de pérdida a beneficio en la región. Fuimos rentables por segundo año consecutivo en América latina”, indica Gomes. Por restricciones regulatorias, no desglosa los valores. Pero Soloaga apunta que la Argentina contribuyó en forma positiva a esos resultados.

“Ahora, somos una organización orientada a hacer negocios. Tenemos un mind-set competitivo”, asegura Gomes. Consigna de la que no escapará El Palomar. Al contrario. En diciembre, PSA anunció US$ 320 millones en inversiones para su filial. El paquete incluye la adaptación del complejo para la llegada de la plataforma CMP, que será la base de los productos futuros de las marcas del grupo. “Esta plataforma, aún, no existe. La Argentina la segunda planta de PSA a la que llegará”, subraya Gomes.

PSA definió 121 lanzamientos a escala global para el período 2016-2021. “Los de El Palomar están entre ellos”, dice el ejecutivo para eludir la pregunta acerca de cuáles serán los modelos asignados. No cierra la puerta a que sea la pick-up, primer vehículo de su tipo que hará Peugeot, cuya futura producción el constructor francés anunció en octubre, durante el Salón de París. “Confirmo que seguimos trabajando y todo sigue su camino para que la pick-up llegue a América latina. Pero, todavía, no hay nada definido sobre la localización de su producción. Si bien estamos estudiando hipótesis, podría ser en la Argentina o en otros países. La decisión se tomará entre fines de 2017 e inicios de 2018”, amplía.

Sí, en cambio, descarta que la Argentina se concentre en la producción de los sucesores del Peugeot Partner y el Citroën Berlingo, que actualmente se fabrican en el país. “No vemos a El Palomar como una planta de vehículos comerciales. La plataforma CMP, de hecho, es de automóviles para pasajeros. Podría hacer algo de comerciales. Pero no está definido. La plataforma se volcará a modelos de los segmentos B y C”.

Tampoco habrá mucha diversificación de modelos. “Demasiada diversidad es nociva para una planta. Lo ideal sería hacer cuatro siluetas, de dos plataformas. Es el diseño estratégico que queremos para nuestras plantas de América latina”.

“Trabajaremos para que la planta de El Palomar sea más eficiente, competitiva, del nivel de las mejores que tenemos en el mundo. En el futuro, eso será lo que nos dejará abastecer a mercados nuevos, más allá de Brasil”, señala el piloto regional. “Es clave eso: la disposición de la planta a tener una plataforma que traerá productos más modernos, con mayor potencial de penetración en nuevos mercados que la gama que hoy tenemos en El Palomar. Debemos ser competitivos para exportar no sólo a América latina”, insiste. En tal sentido, apunta que el Norte de África es una región a la que le gustaría abastecer desde el conurbano bonaerense.

Sin embargo, más allá del trabajo interno, aún hay desafíos de competitividad por resolver, observa. “En la Argentina, el costo de mano de obra es dos o tres veces mayor que en Brasil. Pero eso es algo dado, externo. Por eso, en países con costo laboral alto, la automatización debe ser más elevada. Desde este punto de vista, uno de los caminos para la Argentina es avanzar en niveles de automatización para que la empresa pueda responder a los desafíos de competitividad”, señala.

Sin embargo, no es el tema que más inquietud le genera. “Si tuviera que elegir un dolor, sería la logística. Hoy, el costo logístico es tan caro como el de producir un auto. Algo inconcebible en otras partes del mundo. Sale más caro enviar un auto de El Palomar a Santiago que desde el puerto de Le Havre, en Francia. Un ser normal no lo puede entender. ¡Un niño no lo entiende!”, ironiza. No es el único sarcasmo que se permite con este punto. “Si la infraestructura no entra en la agenda de los gobiernos de la región, eso pesará en la posibilidad de exportar. El tema infraestructura requiere mucha planificación a largo plazo y valentía: son inversiones que no darán crédito político. China, a eso, lo tiene resuelto. Las democracias, en cambio, tienen más problemas para resolver estas cosas”.

Por supuesto, hay otros lastres a alivianar. “El país debe tener hambre de exportar. Hambre es ganas, voluntad, disposición. Estar orientado. Eso significa discutir con el Gobierno cómo abrir nuevos mercados. Cómo hacer más competitivas las exportaciones. Eliminar cargas impositivas”, señala. “En 2016, ya se tomaron algunas medidas”, reconoce, en relación a la eliminación de las retenciones del 5 por ciento que tributaban las exportaciones industriales. “Pero seguimos exportando otros impuestos que se acumulan a lo largo de la cadena y que podrían ser compensados de forma total con reintegros”, indica.

Otro punto, señala, sería la negociación de acuerdos comerciales con países a los que los vehículos argentinos ingresan gravados y compiten contra productos asiáticos que entran con arancel cero.

No obstante, Gomes es optimista con la Argentina. “Estamos bastante entusiasmados con las perspectivas. Las medidas tomadas en 2016 fueron muy positivas para el sector. El año no fue fácil. Pero vemos una dinámica interesante para 2017”. Su augurio para Brasil, en cambio, es distinto. “Seguirá cayendo. Me gustaría que la segunda parte del año fuese un poco diferente. Dependerá del contexto político”, apunta. Vuelve a su diagnóstico local. “Tenemos que ser muy fríos, muy realistas. Hoy por hoy, hay dificultades. El tejido de proveedores se debilitó. No tiene tecnología, vocación o capacidad de inversión. Pero, con las señales correctas, los actores económicos vendrán a jugar”, asegura. Otra vez, vuelve al punto de la voluntad. “El país tiene que querer exportar y predisponer toda su estructura para hacerlo. Lo que importa es querer. A partir de ahí, después, se encuentran las soluciones”.

En tal sentido, valora señales que hoy se envían desde la Casa Rosado. Por caso, los acuerdos sectoriales que, con el que se firmó para la industria petrolera como leading case, apuntan a flexibilizar los convenios laborales. “Es importante tener flexibilidad. La demanda de autos sube y baja en la región de una forma muy violenta. Contar con esta agilidad es un asset competitivo”, analiza Gomes.

Competitividad es, hoy, la frase que más suena en los pasillos de El Palomar. Mucho más que, por ejemplo, inflación o atraso cambiario. “Ganar competitividad nos protegerá contra las volatilidades de atraso cambiario o peso apreciado. En estas situaciones, lo que nos interesa es tener la capacidad para reaccionar rápido y adaptarnos. No son variables que cambien nuestra estrategia exportadora”, apunta Soloaga.

