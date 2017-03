De Rafaela a Maranello: el argentino que fabrica para Ferrari

Cuando en 1963 Juan Florentino Basso fundó su fábrica de válvulas jamás imaginó que, con el tiempo, le vendería a Ferrari, Harley Davidson y a todos los autos de competición de la Argentina.

La empresa, Basso S.A., se creó en medio del espíritu que por aquellos años pregonó, hasta su derrocamiento, el presidente Arturo Frondizi: producir autos argentinos con productos argentinos.

Juan Florentino Basso era un hijo de inmigrantes italianos que siempre estaba buscando cómo progresar. Por eso, cuando surgió la posibilidad de dejar su puesto como gerente de una importante mueblería santafesina para asociarse con Italo Botero, un director de producción de otra fábrica, no lo dudó. En esa formación también estaba Dante Beninca. Así nació la empresa Basso, Bottero y Beninca S.A.I.C (en el '85 devenida en Basso S.A. tras comprar las acciones).

“Nos ayudaron las circunstancias, porque FIAT había instalado cerca, en Santa Fe, su fábrica de motores”, recuerda José Luis Basso, hijo de Juan y hoy al frente de la empresa. Por aquellos años, José Luis estudiaba ingeniería y se fue a Francia a trabajar en Renault, luego volvió y continuó su carrera en la filial local y, posteriormente, en la firma familiar.

En 1974, la firma tenía 70 empleados y, hoy, 800. “Venimos de la nada. Somos una familia de clase media, trabajadora, que el padre trabajaba en una mueblería y el hijo, o sea yo, estudiaba”, narra Basso. En cuanto a la receta del éxito, Basso explica: “10 por ciento inspiración, 90 por ciento transpiración”.

José Luis Basso, segunda generación al frente de la firma.

Uno de los saltos de la firma se dio en 1984 cuando compraron la división local de Thompson Ramco Argentina (SAICYF), proveedor de Ford y llave para acceder a ese cliente. “La compramos porque queríamos ser proveedores de Ford, y las decisiones se tomaban en Detroit (sede de la automotriz); entonces les compramos la división válvulas y fuimos los proveedores de Ford durante 10 años”, cuenta Basso. Ese camino los llevó a visitar Estados Unidos y, en un viaje, se les consultó por qué si querían ser una empresa internacional no tenían operación en el norte del continente. Fue ahí que compraron una fábrica estadounidense llamada Manley Motors. Pero 2001 llegó y la crisis argentina le abrió la cabeza a la familia Basso. “Había tanta gente con problemas acá y nosotros allá. Entonces cargamos todo en 20 contenedores y trajimos toda la producción a Santa Fe”, rememora Basso.

Esa familia fue, es y –nada indica lo contrario- será una familia tuerca, porque los motores están en su esencia. Tanto es así que el hijo de José Luis, Martín Basso, fue corredor de Turismo Carretera. Y, en un viaje a Italia, en 2001, a raíz de una prueba de autos, llegó el “Contacto Ferrari”.

“En 1995 empezamos a ser proveedores de PSA; vinieron fabricantes a buscar proveedores y eligieron a cinco que nos destacábamos y logramos con ese trabajo empezar a estar en contacto con el mercado europeo”, dice Basso. Lo que siguió fue insistir para llegar más arriba en la escala automotriz. “Tocar la puerta de Ferrari es más difícil que, mirá, ni te imaginás lo que es. Pero a través de un que contacto nos hizo entrar les contamos que compramos SAICYF, que habíamos sido proveedores de Ford, que trabajamos mucho en el diseño y le decíamos lo que podíamos hacer. Un día probaron nuestro producto en un auto, anduvo excelente, y… bueno, son tanos como nosotros, así que cuando vieron que todo funcionaba con excelencia nos aceptaron”.

Hoy en día, en las tres plantas (una de ellas, de válvulas de competición a cargo de su hijo Martín) producen 15 millones de válvulas por año para proveer a John Deere, Harley Davidson y Polaris, además de Ferrari. “Sólo el 5 por ciento de nuestra producción es para automotrices en la Argentina”, destaca.

“Tengo un sueño”, asegura Basso: “A mí me gustaría que se fabrique el motor íntegramente en la Argentina. Hay leyes de autopartes, en algunas participé, otras las redactamos, pero no se hace. Hay que fabricar el motor íntegramente en la Argentina. Ojo, lo aclaro, no lo quiero fabricar yo, sino que entre todos lo fabriquemos”. Sin embargo, dice que “cada vez más difícil, necesitamos créditos para la pequeña y mediana industria para la fabricación argentina”.

Obviamente, desde su fundación en adelante, la empresa sorteó las dificultades que la Argentina le acercaba día a día. “¿Problemas? Tuvimos todos los problemas posibles: siempre necesitamos un dólar que acompañe a la exportación, para que compense. A veces nos dieron el 12 por ciento de reintegro, ahora el 3 por ciento. No me quejo eh, porque conozco a la gente de la Unión Industrial, y quiero difundir que el trabajo argentino vale”, finaliza.

Para los fanáticos de los motores: así se hace el propulsor de Ferrari:

