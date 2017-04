Conocé por dentro al mejor auto del mundo según los World Car Awards

El pasado 12 de abril y durante una celebración que tuvo lugar en Nueva York, el F-PACE de Jaguar se llevó los dos galardones más importantes de los World Car Awards 2017: Mejor Auto del Año y Mejor Diseño del Año. Este SUV es el modelo de mayor velocidad de ventas de la marca y es el segundo vehículo en lograr la histórica doble consagración en los 13 años de los premios.

Para ganar el par de trofeos, el F-PACE participó de una votación realizada entre 75 periodistas de automovilismo provenientes de 24 países.

Estos premios constituyen el primer gran éxito para Jaguar en los World Car Awards. Su sedán deportivo XE fue finalista por el título al Mejor Diseño del Año 2016. El F-PACE, por su parte, se impuso entre los otros finalistas, Audi Q5 y Volkswagen Tiguan, y logró el premio al Mejor Auto del Año 2017.

Para conquistar el premio al Mejor Diseño del Año, el F-PACE derrotó en la final al Mercedes Benz Clase S Cabrio y al Toyota C-HR.

Mike Rutherford, Jurado, Director y Vicepresidente de los the World Car Awards y del premio World Car of the Year, comentó: "Jaguar hizo algo impensado: primero se llevó el premio al Mejor Diseño del Año y después se alzó con el trofeo al Mejor Auto del Año. Con el F-PACE, la empresa británica y sus talentosos trabajadores han logrado derrotar a rivales europeos, asiáticos y norteamericanos mucho más grandes y de mayor poderío económico”.

El F-PACE es el primer SUV de altas prestaciones de Jaguar y ha tenido un papel clave en el crecimiento de ventas récord ya que atrajo a nuevos clientes a la marca.

Las opciones de motor para el F-PACE varían desde un motor diésel Ingenium 2.0 de cuatro cilindros, con emisiones de CO 2 de solamente 126 g/km, hasta el modelo naftero V6 supercharged de alto rendimiento de 380 caballos de potencia, que puede acelerar de 0 a 100 km/h (0-62 mph) en solo 5,5 segundos.

Mirá en este video cómo es el Jaguar F-PACE por dentro: