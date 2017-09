Conocé el nuevo Mercedes Benz con potencia Fórmula 1 que costará casi US$ 3 millones

Mercedes-AMG no solo es una de las automotrices más importantes del mundo sino que también se destaca en la categoría reina del automovilismo. Durante el International Motor Show desarrollado en Frankfurt, la compañía alemana develó el ambicioso Project One, un vehículo que busca adaptar la potencia de un Formula 1 a un auto de uso diario.

El automóvil de dos plazas fue diseñado con motivo del 50° aniversario de la legendaria compañía germana y posee un motor V6 de 1.6 litros idéntico al utilizado por Lewis Hamilton y Valtteri Bottas para la escudería Mercedes AMG Petronas Motorsport. El mismo se complementa con cuatro motores eléctricos: dos de ellos ubicados en el eje delantero, uno en el turbocompresor y otro en el cigüeñal.

El Project One alcanza los 200 kilómetros por hora en solo seis segundos. Fuente: Daimler AG.

Este lujoso hypercar es un híbrido con una potencia de más de 1000 caballos de fuerza y capacidad de alcanzar los 349 kilómetros por hora -. Según Fortune, desde la automotriz aseguraron que el objetivo que tenían durante el desarrollo de este modelo era “llevar la experiencia de un auto de carreras a un vehículo diseñado para las rutas”.

En su parte superior, el Project One posee una toma de aire con forma de aleta de tiburón, característica de los vehículos de Fórmula 1, que se encarga de refrigerar el motor. Además, mejora la estabilidad lateral al maniobrar en una curva a alta velocidad. El nuevo niño mimado de Mercedes no será fácil de conseguir ya que tendrá un precio de US$ 2,7 millones, solo se producirán 275 unidades del mismo para Estados Unidos y los dueños recién podrían llegar a recibirlo en el 2020.